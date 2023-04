Honderden vogels in Gelderland in beslag genomen: vleugels waren geamputeerd

Kopieer naar clipboard

Ter illustratie Ⓒ ANP / HH

UTRECHT - Honderden vogels zijn woensdag door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in beslag genomen bij een groothandel in dieren in Gelderland. Het grootste deel van de vogels was geleewiekt. Dit is het amputeren van een deel van de vleugel, wat in Nederland verboden is. De handelaar kon van een aantal andere vogels niet aantonen dat hij ze legaal in zijn bezit had gekregen, meldt de NVWA vrijdag.