Rijke Russische eigenaar miljoenenpand Vondelpark wil af van krakers

Twee weken geleden drongen krakers het statige pand aan de Vossiusstraat binnen. Volgens hen stond het leeg, maar de advocaat van Volozjs vennootschap Paraseven Ltd. bestrijdt dat. „Krakers hebben het pand tijdens een verbouwing in gebruik genomen”, zegt John Wolfs. „Ze hebben de sloten vervangen en meerdere vernielingen aangericht. Ze hebben - om het in heel normaal Nederlands te zeggen - ingebroken.”

Omwonenden bevestigden eerder al dat het pand tot de kraak nog volop werd verbouwd. Op de vraag of de rijke Rus er zelf zou gaan wonen, zegt Wolfs dat het pand ’wordt verbouwd voor de eigenaar’. „Het is inbreuk op het eigendomsrecht.”

De krakers zeggen dat het pand leegstaat vanwege sancties rond de oorlog in Oekraïne. Als oprichter van Yandex (een Russische Google-kloon) zou hij staatsmedia promoten. Maar volgens Wolfs kan de miljardair gewoon naar Nederland komen.

Politieke actie

„Volgens geldende sanctiewetgeving kan een individu gewoon in zijn pand wonen”, zegt hij. Voor de familie van Volozjs zou dit zeker gelden. „Dit is een politieke actie.”

De advocaat geeft geen commentaar op het omstreden imago van de Rus. Toen Volozj zijn cliënt werd, deed hij zelf onderzoek naar hem. Daaruit kwamen geen bezwaren naar voren. Ongeacht sancties mag Volozj zich verweren, in dit geval tegen de kraak. „Hij heeft recht op een eerlijke verdediging.”

De krakers roepen sympathisanten op om massaal aanwezig te zijn bij het kort geding in de rechtbank.