Oekraïense minister wil ’Wopke Hoekstra-straat’ en aansluiting bij Europese familie

Koeleba, die een paar dagen in Nederland op bezoek is, heeft met zijn collega-minister Hoekstra gesproken over de wederopbouw van Oekraïne. Hij heeft opnieuw gevraagd of Nederland een stad of regio wil adopteren om na de oorlog met Rusland te herbouwen. De Oekraïense regering hoopt zo de band tussen Oekraïne en de Europese Unie te versterken.

„We bewegen die kant op”, zegt Koeleba op de vraag of Nederland al heeft toegezegd een stad of regio te adopteren. „Ook al zegt Hoekstra niet openlijk wat Nederland gaat doen, ik ben wel tevreden met wat ik heb gehoord. Ik wil in een van die steden of regio’s dat de straten daar, die nu nog een Russische naam hebben, worden veranderd in Nederlandse namen. Misschien is er straks een Wopke Hoekstra-straat in een van onze steden.” Koeleba voegt toe: „Maar zonder gekheid, dit is een groot project. We laten de keuze aan elk individueel land.”

Hoekstra zegt te willen doen ’wat effectief is en wat Oekraïne helpt’. „Een stad of regio adopteren is op zichzelf een heel goed idee, vanwege de symbolische kracht”, reageert hij. „We moeten dit wel goed coördineren in Europees verband. Oekraïne is niet geholpen met 27 EU-landen die allemaal Kiev willen adopteren, terwijl andere steden achterblijven.”

Marshallplan

Volgens Hoekstra is er ’een 21ste -eeuwse versie van het Marshallplan’ nodig voor de wederopbouw van Oekraïne. De totale kosten daarvan kunnen oplopen tot 200 á 600 miljard Amerikaanse dollar, schrijft het kabinet dinsdagmiddag in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet heeft nog niet bepaald wat en hoeveel geld Nederland precies gaat bijdragen.

Hoekstra en minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) melden dat op dit moment in Oekraïne vooral behoefte is aan humanitaire goederen, zoals medicijnen, medische apparatuur, psychosociale hulp, voedsel en water. Daar geeft Brussel nu al miljarden euro’s aan uit. Daarnaast komt er een speciaal Europees fonds voor de wederopbouw van het land.

Minister Koebela heeft opnieuw met Hoekstra gesproken over het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne van de EU. Koebela wil dolgraag dat Oekraïne zo snel mogelijk kandidaat-lid wordt. Het kan dan nog jaren duren voordat Oekraïne daadwerkelijk EU-lid wordt. „Wij willen de erkenning dat Oekraïne bij de grote Europese familie hoort”, zegt Koebela.

Volgens Hoekstra is het ’kristalhelder’ dat Oekraïne bij Europa hoort. „We zien dat Europese burgers er de laatste maanden ook zo over zijn gaan denken. Nederland wacht af met welk voorstel de Europese Commissie volgende maand komt over een eventueel kandidaat-lidmaatschap. Daar zullen we met een open blik naar kijken.”