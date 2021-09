Justitie laat verbod losgeldvergoeding verzekeraars onderzoeken

Justitie probeert de „toenemende dreiging” van ransomaanvallen tegen te gaan. Bij zo’n aanval ’gijzelen’ cybercriminelen systemen, data of documenten. In ruil voor toegang tot het systeem of de gegevens eisen de criminelen losgeld. In sommige gevallen betalen verzekeraars het losgeldbedrag als een verzekerd bedrijf slachtoffer is geworden van een ransomaanval.

Over een eventueel verbod is nog geen besluit genomen, benadrukt een woordvoerder van het ministerie.