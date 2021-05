Zuid-Afrika maakt eind aan jacht op ’knuffelleeuw’

Nog een paar maanden knuffelen met goedbetalende toeristen en daarna mag deze jonge, gefokte leeuw voor heel veel geld worden afgeschoten. Ⓒ foto REUTERS

KAAPSTAD - Binnenkort mogen er in Zuid-Afrika geen leeuwen meer worden gefokt voor de knuffelboerderijen en om uitgezet te worden voor de jacht. Voor dierenrechtenactivisten is het overheidsbesluit een reden voor een feestje: Zij vechten al jaren tegen het feit dat er elk jaar duizenden leeuwen worden gefokt om in kleine omheinde jachtterreinen voor tienduizenden euro’s te worden afgeschoten.