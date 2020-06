Neergeschoten buffel valt jager vlak voor dood aan

De 35-jarige Chris McSherry was in Australië aan het jagen. Hij dacht de 800 kilo zware waterbuffel gedood te hebben, nadat hij meerdere pijlen op het dier had afgevuurd. „Ik kon me nog net omdraaien en drie stappen zetten voordat hij me van achter aanviel en zijn hoorn in mijn bovenbeen zette en me voortduwde”, zo vertelt McSherry aan NT News.

„Toen viel ik op de grond en viel hij me opnieuw aan, tilde me op bij mijn rechterbeen en gooide me drie meter verder op de grond.” Vervolgens duwde de buffel de man op de grond met zijn hoorns. Chris wist te ontsnappen door weg te rollen. De buffel overleed kort daarna.

Op Facebook deelt hij foto’s van zijn ernstige verwondingen. „Er zit een gat ter grootte van een blikje cola boven mijn knie en een snee van twintig centimeter onder mijn kont.”

De vader van vijf is twee keer geopereerd. Mogelijk staat hem nog een huidtransplantatie te wachten. Maar aan stoppen met jagen denkt hij niet: „Bedankt voor alle liefde en steun en ik kom hier uit om weer te kunnen jagen.”