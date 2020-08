Vrouw (27) dood na verkeersongeval in Andelst

In het voertuig zaten nog twee mannen en twee vrouwen.

De 27-jarige vrouw is na het ongeval samen met de twee mannen naar het ziekenhuis gebracht waar ze later is overleden. De mannen raakten lichtgewond.

Het ongeval vond plaats rond 04.15 uur. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht door de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA). De politie is ook op zoek naar getuigen.