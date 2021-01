LIVE | EMA: flacon Pfizer-vaccin is goed voor zes doses

Het is inderdaad mogelijk om zes in plaats van vijf doses uit een flacon van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech te halen. Dat zegt de Europese toezichthouder voor medicatie, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Voor die zesde dosis is het wel nodig om een speciaal soort injectiespuit te gebruiken. Bij een gewone spuit blijft niet genoeg vaccin over in het flesje om een zesde persoon te vaccineren.

Als er niet vijf, maar zes doses uit een flesje kunnen worden gehaald, is het mogelijk om meer mensen te vaccineren.

Vaccineerders moeten wel goed opletten hoeveel vaccin er nog in een flesje zit, voordat ze de zesde dosis toedienen. Er moet minstens 0,3 milliliter over zijn, anders moet de flacon worden weggegooid, aldus het EMA. Dat benadrukt dat het niet is toegestaan om de resten van meerdere flesjes bij elkaar te doen om genoeg vaccin te krijgen voor een extra dosis.

Het vaccin van Pfizer en BioNTech, Comirnaty genaamd, is op 21 december goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. Duitsland, Hongarije en Slowakije begonnen op tweede kerstdag, als eerste EU-landen, met vaccineren. In Nederland werd woensdag de eerste persoon gevaccineerd.

’Vaccin werkt ook tegen de gemuteerde virussen’

Het vaccin van Pfizer en BioNTech lijkt te werken tegen de zeer besmettelijke varianten van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika zijn uitgebroken. Dat meldt de Amerikaanse farmaceut na een laboratoriumstudie die door het bedrijf samen met wetenschappers van de Universiteit Texas is uitgevoerd.

„De mutatie zou verantwoordelijk kunnen zijn voor een snellere overdraagbaarheid en er was bezorgdheid dat het virus ook zou kunnen ontsnappen aan de neutralisatie van antilichamen door het vaccin”, zei Phil Dormitzer, een van Pfizer’s vaccinwetenschappers.

Het onderzoek werd uitgevoerd op bloed dat was afgenomen van mensen die het vaccin hadden gekregen. De bevindingen zijn vooralsnog beperkt, omdat het niet kijkt naar de volledige set van mutaties die gevonden zijn in een van de nieuwe varianten van het zich snel verspreidende virus.

Dormitzer zei dat het bemoedigend was dat het vaccin effectief lijkt tegen de mutatie, evenals 15 andere mutaties waartegen het bedrijf eerder heeft getest.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Ook dagelijkse dodental in Duitsland naar nieuw record (1188 afgelopen 24 uur)

Nauwkeurige spuiten: België heeft 70.000 extra inentingen

Australische miljoenenstad Brisbane gaat in lockdown om Britse coronavirusvariant

Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland stijgt verder (31.848 agelopen 24 uur)

Frankrijk stelt tweede coronaprik met drie weken uit

VK: EU-inwoners vanaf oktober geen toegang meer met ID-kaart

Noodtoestand in Tokio om coronavirus

Financieel:

’Nieuwe dreun voor Schiphol en KLM’

’Nederland sulletje met verplichte coronatest overstappers Schiphol

Sport:

Entertainment/persoonlijk:

Organisatie Songfestival hoopvol na succesvol testevenement Barcelona

Bekijk hier het liveblog van donderdag 7 januari.