LIVE | Regering Zweden krijgt meer bevoegdheden voor strijd tegen corona

De Zweedse autoriteiten kunnen veel strengere maatregelen gaan nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het parlement keurde nieuwe wetgeving goed die het mogelijk maakt om bedrijven en winkelcentra te sluiten en het openbaar vervoer stil te leggen.

De manier waarop Zweden het coronavirus aanpakt, krijgt internationaal veel aandacht. Het coronabeleid gaat er veel minder ver dan in sommige andere Europese landen. Zo stelde de Zweedse regering geen strenge lockdown in en werd vooral een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel van burgers. De overheid had ook niet de bevoegdheid om verregaande maatregelen te nemen.

Daar komt komende zondag deels verandering in. Dan wordt de nieuwe wetgeving van kracht. De autoriteiten kunnen dan ook besluiten het aantal mensen te beperken dat op bepaalde openbare locaties wordt toegelaten. Het instellen van een avondklok behoort niet tot de mogelijkheden.

„Dit is eerst en vooral bedoeld om maatregelen te nemen die verspreiding van het virus tegengaan, zonder de dingen onnodig te beperken die mensen kunnen doen zonder besmetting te riskeren”, legde minister van Volksgezondheid Lena Hallengren uit in het parlement. Daar kreeg de regering tijdens een debat de kritiek dat het pas laat vroeg om meer bevoegdheden.

In het ruim 10 miljoen inwoners tellende Zweden zijn tot dusver ruim 482.000 coronabesmettingen vastgesteld. Zeker 9262 patiënten overleden. Het land is relatief zwaarder getroffen dan buurlanden, al ligt het dodental per hoofd van de bevolking lager dan in sommige Europese landen die wel een lockdown instelden.

In Zweden raakten herhaaldelijk topfunctionarissen in opspraak tijdens de pandemie. Zo kregen premier Stefan Löfven en minister van Justitie Morgan Johansson kritiek omdat ze gingen winkelen rond de feestdagen. Het hoofd van overheidsdienst MSB stapte op nadat commotie was ontstaan over een vakantie naar de Canarische Eilanden.

