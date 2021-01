LIVE | Vaals roept sneeuwliefhebbers op dit weekend niet te komen

De gemeente Vaals vraagt mensen dit weekend niet naar het buitengebied van de Zuid-Limburgse plaats te komen. Vrijdag kwamen volgens de gemeente veel bezoekers naar Vaals vanwege de sneeuw die daar gevallen was. Dat leidde op een aantal plekken tot drukte en dat „is vanwege het coronavirus niet wenselijk.” aldus de gemeente op Facebook.

„Ik snap dat veel mensen ons buitengebied op willen zoeken. Het is de eerste sneeuw van deze winter en die sneeuw blijft op maar een paar plekken liggen, waaronder rond Vaals en Vijlen. Dat winterse decor is alleen maar meer reden om er na een week binnen zitten op uit te willen, maar we hebben nog altijd te maken met het coronavirus”, aldus burgemeester Harry Leunessen.

„Taferelen zoals in april moeten we voorkomen”, voegt hij eraan toe. „Toen gingen, ondanks herhaalde oproepen om thuis te blijven, alsnog veel mensen de weg op. Het was toen zelfs zo druk in ons buitengebied dat wegen moesten worden afgesloten. Dat willen we niet nog eens meemaken. Ik roep daarom met klem op: ga dit weekend geen sneeuwwandeling maken in de bossen rondom Vijlen en Vaals.”

In het gebied zal dit weekend gehandhaafd worden op foutparkeren in het buitengebied.

