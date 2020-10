Coronaproof: robot LoWie bezorgt pakketjes bij studenten

Bezorgrobot Lowie baant zich automatisch een weg over de campus. Ⓒ De Telegraaf

Breda - Het is uitkijken geblazen op de campus van Breda University of Applied Sciences (BUas). Sinds deze week is er een namelijk een nieuwe pakketbezorger actief, die zich op vier wielen voortbeweegt tussen de studenten en passanten op het terrein.