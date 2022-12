Rutte: Nederland gaat geen herstelbetalingen overmaken na slavernij-excuses

De premier zal maandag naar verwachting van ingewijden de langverwachte excuses aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Dat doet hij namens het Nederlandse kabinet. Die dag wordt een rapport gepresenteerd van een ‘dialooggroep’ waarin stil wordt gestaan bij gevolgen van de slavernij.

Rutte wil nog niet zeggen of hij maandag daadwerkelijk excuses gaat aanbieden. „Dat houden we nog even in nevelen gehuld.” Hij spreekt zelf over een ‘betekenisvol moment’. Wel is hij duidelijk dat de wens van activisten voor herstelbetalingen niet zal worden ingewilligd. Eerder opperden zij om daar 20 miljard euro Nederlands belastinggeld voor uit te trekken. Maar daar is ‘geen sprake van’ aldus Rutte. Wel komt er mogelijk een ‘bewustwordingsfonds’ waarmee bijvoorbeeld in het onderwijs en de samenleving kunnen werken aan de ‘gezamenlijke verwerking’ van het slavernijverleden. Eerder lekte uit dat dit om een fonds van zo’n 200 miljoen euro zou gaan.

Bekijk ook: De reis van Kaag naar Suriname is een mission impossible

Stekeligheden

De aanloop naar de presentatie van het rapport en de reactie daarop is met veel stekeligheden omgeven. Actiegroepen probeerden tevergeefs via de rechter te voorkomen dat op 19 december excuses zouden worden aangeboden. Ook vanuit Suriname klonk eerder veel kritiek op de Nederlandse aanpak. Minister Sigrid Kaag (Financiën) is in Suriname om de plooien glad te strijken. Minister Frank Weerwind (Rechtsbescherming) reist ook nog af naar het land om een ‘toelichting’ te geven op het rapport dat maandag verschijnt. Daarnaast vliegen nog een hele rits andere bewindslieden naar gebieden waar Nederland in het verleden slaven hield.