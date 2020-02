Overvallers steken meisje (16) op scooter

De verdachten sloegen rond 10.00 uur vanmorgen toe aan de Evenaar in Almere Buiten. Het meisje was onderweg naar school, vertelt een woordvoerster van het Buitenhout College. Ze weigerde haar scooter af te staan en werd vervolgens gestoken. De verdachten zijn twee donkere jongens in donkere kleding, meldt de politie. Het tweetal wist de scooter van het meisje uiteindelijk niet mee te nemen, bevestigt een woordvoerder van de politie aan De Telegraaf.

Na de steekaanval heeft het meisje hulp gezocht op het Buitenhout College aan de Ambonstraat. De tiener is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

„Op weg naar school werd ze benaderd door twee mannen, van de leeftijd heeft ze geen idee, die haar scooter wilden hebben. Ze is gestoken en heeft zich gemeld bij een docent. Uit voorzorg hebben we gelijk medische hulp ingeroepen”, vertelt de woordvoerster van de school. „Vreselijk dat dit gebeurt. Er is aangifte gedaan. Ook de politie is nog langs geweest. De leerlingen zijn op de hoogte gebracht en we sturen nog een brief naar de ouders.”