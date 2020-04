Man verdacht van doden ex-vriendin blijft langer vastzitten

Fabian E. was erin geslaagd om zichzelf uit de auto te bevrijden. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht, en bleek ook een steekwond in de hartstreek te hebben. Pas een halve dag later meldde hij dat er in de auto waarmee hij te water was geraakt ook nog een vrouw zat.

De zwarte Mercedes van Fabian E. werd pas zondagavond gevonden, zestig meter uit de wal. Irina Adler zat dood op de bijrijdersstoel. Ze bleek 22 steekwonden te hebben, waarvan 6 haar fataal waren geworden.

Zelfverdediging

Volgens advocaat Yehudi Moszkowicz beroept zijn cliënt zich op noodweer. Fabian E. had ruzie met de vrouw, die hem als eerste zou hebben gestoken. Het mes raakte zijn hartspier. Volgens Moszkowicz een bijna fatale verwonding. „Toen heeft hij uit zelfverdediging teruggestoken.” Tijdens die schermutseling raakte de auto te water, zegt de advocaat

Moszkowicz ging niet in op het grote aantal steekwonden van het slachtoffer en evenmin op de vraag waarom Fabian E. pas na vele uren meldde dat er nog iemand in zijn auto had gezeten.

Irina Adler was werkzaam bij café Le Petit aan de Scheepstimmermanslaan in Rotterdam, een animeerbar. Fabian E.zou een stripclub exploiteren in Duitsland. Wat de relatie tussen slachtoffer en verdachte was, is niet helemaal duidelijk.