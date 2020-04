Man verdacht van doden ex-vriendin voor de rechter

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel.

De verdachte werd in de nacht van zaterdag op zondag 22 december onderkoeld uit de Nieuwe Maas gevist. Fabian E. was met zijn auto te water geraakt, maar bleek ook een steekwond te hebben. Pas een halve dag later meldde hij dat zich nog iemand in de auto bevond.

Zondagavond laat werd de zwarte Mercedes met Duits kenteken zestig meter uit de wal gevonden, met daarin het stoffelijk overschot van de 38-jarige Oekraïense Irina Adler. Ze zat op de bijrijdersstoel.

Irina Adler was werkzaam bij café Le Petit aan de Scheepstimmermanslaan in Rotterdam, een animeerbar. Fabian E. zou een stripclub exploiteren in Duitsland. Wat de relatie tussen slachtoffer en verdachte was, is niet helemaal duidelijk.