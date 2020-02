Stamcelmateriaal van kinderen kwijt

Ook lopen onderzoeken naar illegale praktijken, meldt het AD.

Een bedrijf uit Dubai, dat Cryo-Save heeft overgenomen, zou ondertussen ook aanspraak op het genetische materiaal maken. Ouders hebben vaak geen idee waar ze aan toe zijn. Volgens de krant worden de ouders door verschillende partijen bestookt met onduidelijke mails, maar Cryo-Save zelf is onbereikbaar.

In Nederland hebben naar schatting enkele duizenden ouders stamcellen laten opslaan door het bedrijf. Cryo-Save liet de kersverse ouders meteen na de geboorte van hun kind bloed en stukjes navelstreng opsturen, om in te vriezen. Bij een toekomstige ernstige ziekte zou dat gebruikt kunnen worden voor stamceltherapie. De activiteiten zijn wetenschappelijk omstreden en in enkele Europese landen zelfs verboden.