Tweede Nederlandse verdachte (23) opgepakt na verdrinking Gentse vader

Binnenland

Geen derde partij betrokken bij twee gevonden doden in Wemeldinge

Bij het incident waarbij vorige week twee personen dood in een huis in Wemeldinge (Zeeland) werden aangetroffen, is geen derde persoon betrokken. De politie meldt na onderzoek dat het gaat om „een misdrijf in de relationele sfeer waarvan de vrouw slachtoffer is geworden.” Er worden verder geen detai...