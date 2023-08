Britten overwegen illegalen af te schepen naar piepklein eiland in Atlantische Oceaan

Londen - Het Verenigd Koninkrijk blijft uit alle macht proberen de illegale migrantenstroom die met gammele bootjes het Kanaal oversteekt af te schrikken. Doorsturen naar Rwanda was de eerste optie, maar daar heeft de Britse rechter in juni voorlopig een stokje voor gestoken. Nu heeft de regering een ’Plan B’ in de steigers gezet. Ascension heet het, een piepklein eiland in de zuid-Atlantische Oceaan.