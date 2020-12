Wéér explosie bij Poolse supermarkt Beverwijk

Dinsdag en woensdag waren er explosies bij winkels met de naam Biedronka in Heeswijk-Dinther, Aalsmeer en Beverwijk. De winkels zijn geen onderdeel van een keten, maar dragen alleen dezelfde Poolse naam.

De eigenaar van de winkels in Beverwijk en Aalsmeer is ervan overtuigd dat een concurrent achter de aanslagen zit. Dat zei Mohamed Mahmoed in een interview met De Telegraaf. „Er zijn meerdere partijen die azen op deze markt”, aldus Mahmoed.

De burgemeester van Aalsmeer, Gido Oude Kotte, besloot vrijdag de winkel in Aalsmeer voor onbepaalde tijd te sluiten. Omdat niet duidelijk is wat het motief is voor het plaatsen van de explosieven, bestaat er volgens de burgemeester „mogelijk een verhoogd risico voor opnieuw een ernstige openbare ordeverstoring.”