LIVE | ECDC: tot nu toe 33 omicrongevallen in EU

In de Europese Unie zijn tot nu toe 33 mensen positief getest op de omicronvariant van het coronavirus. Zij zijn allemaal onlangs in Afrika geweest. De virusversie is behalve in Nederland ook vastgesteld in België, Duitsland, Italië, Portugal, Oostenrijk, Tsjechië en Denemarken.

Lees meer over dit onderwerp en ander coronanieuws uit binnen- en buitenland in ons liveblog hieronder.