Coronacrisis: maandag 29 november LIVE | Lareb: 231 meldingen van hartontstekingen na coronavaccins

Avondlockdown, mondkapjes op scholen en een beperking op het aantal mensen dat thuis op bezoek komt; we zijn nog niet van corona af, zeker niet nu een nieuwe omicronvariant zich vanuit zuidelijk Afrika lijkt te verspreiden. Over de variant is nog veel onduidelijk.