Verzoek vrijlaten Navalny afgewezen

Navalny is maandag ontslagen uit het ziekenhuis en teruggebracht naar zijn cel. Hij zit vast wegens het organiseren van een illegale demonstratie. Het is onduidelijk aan welke aandoening hij leed, maar de oppositieleider en zijn arts sluiten niet uit dat hij is vergiftigd.

De raadsman van Navalny had gezegd dat de cel waar zijn cliënt wordt vastgehouden mogelijk de bron was van de mysterieuze aandoening. Het ziekenhuis wilde uit privacyoverwegingen geen uitspraken doen over de vermoedelijke oorzaak van de medische problemen. Wel zei een arts dat vergiftiging „niet is bewezen” en dat het leven van de politicus niet in gevaar is.

