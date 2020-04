Coronacrisis: Deel Europa gooit remmen een beetje los

Zweden bleef gewoon open. Ⓒ EPA

Amsterdam - Europa is ook wat het coronavirus betreft een continent van twee snelheden geworden. Waar in de grote landen Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk nog steeds een strikte lockdown geldt en ook Nederland en België de voet nog op de rem houden, wordt er hier en daar in Europa voorzichtig begonnen met het opheffen van enkele beperkingen. Het is een sprong in het diepe, die door alle getroffen landen met spanning gevolgd zal worden.