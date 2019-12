Seksschandaal op exclusieve kostschool: lerares duikt bed in met vijf studenten

De praktijken van de lerares kwamen aan het licht nadat een 18-jarige jongen alles opbiechtte aan zijn ouders. „In het begin deed hij vrijwillig mee, maar hij werd slachtoffer toen bleek dat hij er niet mee kon stoppen”, zo vertelt een ouder. „De lerares appte hem of hij naar haar huis kon komen. Zo begon het, maar op een gegeven moment kwam het tot een punt dat hij er klaar mee was. Maar zij liet hem niet gaan. Hij is vervolgens naar zijn ouders gegaan en zij zijn naar de directie gestapt.”

Viotti, een voormalig model, zou daarnaast in zes jaar tijd met nog vier jongens het bed hebben gedeeld. Ook stuurde ze de studenten expliciete video’s en foto’s van zichzelf, zo weet The Sun.

Viotti, die onlangs in het huwelijksbootje stapte, wordt niet vervolgd, aangezien ze zelf ontslag heeft genomen. Er is door geen van haar slachtoffers aangifte gedaan. De school heeft wel een advocaat in de arm genomen. De echtgenoot van de lerares, Pavo, heeft inmiddels de scheiding aangevraagd.