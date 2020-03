Blunderende juwelenrovers jaren achter de tralies na ’hightech-inbraak’

De mannen zijn veroordeeld tot celstraffen van vier tot zes jaar. Ze braken vorig jaar vanuit een aangrenzend pand een muur open om toegang te krijgen tot de chique juwelierszaak in Fleet Street. De autoriteiten spraken over een „geavanceerde en gedurfde” criminele onderneming.

Foute muur

Het trio zou eerst een gat hebben geboord in de foute muur. Ze kwamen daardoor uit bij een bookmaker. Op camerabeelden is te zien dat een man door het gat kruipt en rondkijkt, om vervolgens weer te vertrekken. De inbrekers braken vervolgens alsnog door de muur naar de juwelier.

Een van de mannen kon volgens de politie worden aangehouden op het vliegveld, omdat hij werd gezocht vanwege een andere kwestie. Roemenië leverde de twee andere verdachten over. Hun DNA was aangetroffen bij de plaats delict, onder meer op een sigaret die buiten was achtergelaten.