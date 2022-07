Treinverkeer van Thalys komt geleidelijk weer op gang

Heeft u ook problemen met de Thalys? Is uw trein uitgevallen of bent u gestrand in Parijs? Wij horen graag uw verhaal via onze tiplijn of via de mail naar m.vink@telegraaf.nl

Het treinverkeer van Thalys was vrijdag op meerdere trajecten flink ontregeld nadat in de middaguren een trein in botsing kwam met een dier, mogelijk een ree, in de buurt van het Belgische Doornik. Door de botsing is een technisch probleem ontstaan „waardoor de trein tot stilstand moest worden gebracht en de elektriciteit moest worden afgesloten”, zegt een woordvoerder van de Thalys tegen het Franse persbureau AFP.

Talrijke passagiers hebben volgens AFP vastgezeten in treinen of moesten wachten op stations. Daaronder bevonden zich ook Nederlanders die gestrand zijn en de nacht in Parijs moeten doorbrengen. Ze kregen het advies om zaterdag hun reis te vervolgen. „Dat kan echter niet via de Thalys omdat de treinen van zaterdag zijn volgeboekt”, meldt een servicemedewerker van het treinbedrijf via het Twitteraccount. Volgens Franceinfo zijn er ook zaterdagochtend al vertragingen gemeld.

Om hoeveel Nederlanders het gaat kon de zegsvrouw niet zeggen. Zaterdag worden er extra treinen ingezet om mensen naar hun bestemming te brengen. Hoeveel hotelkamers er geboekt zijn is ook nog niet bekend. „Voor klanten die absoluut met de eerste trein de volgende ochtend wilden vertrekken hebben wij een Thalys-trein geregeld op het station in Parijs-Noord voor de overnachting. Met dekens, kussens en eten. En natuurlijk bewaakt door personeel van Thalys. Daar hebben driehonderd mensen gebruik van gemaakt”, aldus de woordvoerster.

Op Twitter regende het klachten van reizigers zaterdagochtend. Het is de tweede keer in korte tijd dat er problemen zijn met treinen van Thalys. Eerder deze maand moesten ongeveer tweehonderd passagiers de nacht doorbrengen in een gestrande Thalys op het Gare du Nord in Parijs. De hogesnelheidstrein kreeg te maken met een storing vanwege de hitte in de Franse hoofdstad.

Gestrande reizigers krijgen geld vergoed

Gestrande reizigers krijgen het geld dat ze kwijt zijn aan een hotelovernachting vergoed van de treinmaatschappij, aldus het Belgische persbureau Belga. Ook zijn er treinstellen beschikbaar om in te overnachten, voor de mensen die geen onderdak kunnen vinden. Ondertussen melden sommigen op sociale media dat zij maar de Flixbus nemen om op hun bestemming te komen.

Op Brussel-Zuid hebben tussen de 700 en 800 mensen in de treinstellen geslapen. Thalys bood hun ook een nacht in een hotel aan, maar zij konden tevens in de trein slapen. Een groot aantal reizigers koos dus voor de trein, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Enorme drukte op Gare du Nord

Op beelden op sociale media was vrijdagavond te zien dat er enorme drukte heerste in de stationshal van Gare du Nord in Parijs. Een passagier laat via Twitter weten om 16.25 uur vertrokken te zijn van Parijs naar Amsterdam en ruim vier uur lang stil te hebben gestaan. „Er was schijnbaar weinig informatievoorziening op het station, louter in het Frans. Ook hebben passagiers tot ruim 22.30 uur verwacht op een trein die toch niet bleek te vertrekken”, zo liet een reiziger ons weten via Twitter. Eerder deze maand had de Thalys ook al problemen vanwege een treinstoring. Ongeveer tweehonderd passagiers moesten toen noodgedwongen de nacht in een gestrande trein op Gare du Nord doorbrengen.

Tekst gaat verder onder de video. Video: De drukte op de stations is enorm.

Op zaterdagochtend lijkt het erop dat de eerste treinen vanuit Parijs weer zijn vertrokken, zo blijkt uit berichten op social media. Meerdere mensen laten weten dat zij vanuit Gare du Nord onderweg zijn, met een crew die haastig is opgetrommeld om de trein te doen laten rijden. Ondertussen zitten enkele treinen die wél rijden, stampvol met mensen.