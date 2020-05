Plunderingen Minneapolis

Het is de tweede, zeer onrustige nacht op rij. Sinds videobeelden verspreid werden van de dood van Floyd, die minutenlang een knie in zijn nek kreeg van een blanke agent, zijn er protesten.

Plunderingen in Minneapolis na de dood van een zwarte inwoner Ⓒ Reuters

De dode viel toen de eigenaar van een winkel een overvallar doodschoot. Overal in de stad werden winkels geplunderd. Ketens als Target, Wendy’s en Walmart werden daarbij aangevallen. Op beelden is goed te zien hoe de winkels werden leeggeroofd. Volgens de politie zijn ook geldautomaten leeggehaald.

Op een persconferentie heeft burgemeester Jacob Frey om de arrestatie van de vier inmiddels al ontslagen agenten gevraagd. „Waarom zit de man die George Floyd vermoordde niet in de cel? Als u of ik dit had gedaan, zaten we nu achter de tralies”, aldus Frey.

„We kunnen niet wegkijken, het is aan ons leiders om te zien wat het is en het te noemen wat het is. George Floyd verdient rechtvaardigheid. Zijn familie verdient rechtvaardigheid. De zwarte gemeenschap verdient rechtvaardigheid. En onze stad verdient rechtvaardigheid.”

Donald Trump heeft woensdag gezegd dat het ministerie van Justitie een onderzoek is gestart naar de dood van Floyd.