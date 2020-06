Ouders met megafoon bij Haga Lyceum: vrees voor verwateren islamitische identiteit

Het was zeker geen demonstratie, bezweert een inspreker die vrijdagavond voor de school de megafoon pakt en zijn frustratie over de gang van zaken niet onder stoelen of banken steekt. Als dit blijft doorgaan zal de school niet meer bestaan, vreest een ander.

Steunbetuiging voor oud-directeur Atasoy

De bijeenkomst lijkt vooral een steunbetuiging voor de onlangs afgezette directeur Atasoy die omschreven werd als een ’strijder met een hoofdletter s’ en een vrome moslim.

Het rommelt al langer binnen het bestuur van de conservatieve islamitische school. De rechter besloot eerder deze maand uiteindelijk dat twee bestuurders, onder wie oud-directeur Atasoy, pas op de plaats moesten maken. Volgens betrokkenen was de spanning op de school de laatste maanden om te snijden, en door de uitbraak van het coronavirus nam de druk steeds verder toe.

Al jaren in opspraak

Het Haga Lyceum is al jaren in opspraak. De Onderwijsinspectie publiceerde vorig jaar juli een uitermate kritisch rapport over de islamitische school, waarin het bestuur werd gekraakt en gesproken werd over financieel wanbeheer.

Onderwijsminister Slob wilde dat het bestuur opstapte, maar dat gebeurde niet. De school wist bovendien bij de rechter te voorkomen dat Slob de geldkraan dichtdraaide.