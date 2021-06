Duitse schildpad van 100 kilo weer mobiel dankzij skateboard

Verzorgers tilden het dier dinsdag op het bord met wieltjes, waardoor de druk op zijn schouderspieren wordt verlicht. Nadat hij met banden was vastgesjord haastte de schildpad zich naar de klaargezette sla en courgette.

De orthopedische technicus Ulrich Schade had gelezen dat Helmuth aan artritis lijdt en ontwierp en bouwde het skateboard in samenwerking met dierenarts Judith Wabnitz. „We zijn blij dat alles zo goed is verlopen en dat Helmuth bij warme temperaturen weer gras op de wei kan eten”, zegt de arts op de website van de dierentuin.

De schildpad kon zich sinds januari niet meer zelfstandig oprichten. De afgelopen weken was hij al op een plank met vier wielen gehesen, maar dat werkte alleen op gladde oppervlakken binnen. Nu is ook voor buiten een oplossing gevonden, „die zo aan het lichaam is aangepast dat de schildpad niet kan kantelen”, legt Wabnitz uit. „Hij heeft zelfs een kleine helling onder de knie - hij is een echte vechter.”

Met voldoende training kan Helmuth in de toekomst misschien wel zonder zijn nieuwe hulpmiddel, besluit de arts hoopvol.