Familie ontvoerde Nederlander in Soedan radeloos: ’Inhumaan hoe er met ons om wordt gegaan’

Yaslam Al-Tayeb Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - De familie van Yaslam Al-Tayeb, een Nederlandse man van Soedanese afkomst die tijdens een zakenreis in het oorlogsland gekidnapt zou zijn door de Rapid Support Forces is radeloos. Al bijna tien dagen hebben ze geen teken van leven meer gehad en hulp vanuit de Nederlandse ambassade zou volgens hen zwaar tekort schieten: „Het is inhumaan hoe er met ons om wordt gegaan.”