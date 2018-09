’Mugabe bereid af te treden’

Partijfunctionaris en minister Patrick Chinamasa zei op een persconferentie dat ZANU-PF voormalig vicepresident Emmerson Mnangagwa naar voren schuift als kandidaat om de nieuwe president te worden. De partij wees hem volgens bronnen eerder ook al aan als nieuwe partijleider. Dat gebeurde nadat Mugabe uit die functie was gezet.

Ook presidentsvrouw Grace Mugabe zou haar topfunctie binnen de vrouwenliga van de partij kwijtraken. Mugabe was 37 jaar aan de macht in het Afrikaanse land.

De 93-jarige Mugabe is formeel nog president, al is zijn machtsbasis feitelijk afgebrokkeld. Het leger plaatste hem eerder onder huisarrest en inmiddels heeft zijn eigen partij hem in de ban gedaan. Vele duizenden mensen gingen zaterdag in hoofdstad Harare de straat op om het naderende einde van zijn bewind te vieren.