Branden rond Sydney ’catastrofaal’: miljoenenstad in rook gehuld

Ook Sydney wordt ernstig bedreigd. In de stad was dinsdagochtend een flinke brandlucht waarneembaar. Ook de skyline is in nevelen gehuld. Dinsdag wordt het naar verwachting weer bloedheet: 37 graden. In combinatie met een stevige wind onstaan potentieel fatale omstandigheden.

Het is de eerste keer sinds de invoering van het waarschuwingssysteem in 2009 dat Sydney wordt ingeschaald op ’catastrofaal brandgevaar’. De stad met meer dan vijf miljoen inwoners is omringd door grote gebieden met wildernis. De ’bush’ is op dit moment kurkdroog en valt razendsnel ten prooi aan de vlammen.

Honderden scholen zijn dicht en duizenden brandweerlieden bestrijden het vuur. De omvang van de branden is opvallend voor de tijd van het jaar. Doorgaans onstaan grote branden later in de zomer.

De branden begonnen vrijdagochtend en verspreidden zich razendsnel. De brandweer gaf eerder aan de vuurhaarden niet snel onder controle te zullen krijgen. Tot dinsdag kwamen drie mensen om in het vuur.