Verkeersdrukte tweede paasdag valt reuze mee

DEN HAAG - Het is op tweede paasdag niet heel druk geweest op de wegen. Er stonden in de ochtend en in de middag en het begin van de avond wel wat files, maar die werden in vrijwel alle gevallen veroorzaakt door ongevallen, meldt de ANWB. Door een combinatie van terugkerende vakantiegangers en mensen die er een dagje op uittrekken werd verkeersoverlast gevreesd.