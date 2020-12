’Eindelijk spreken profs over gevaar van koppen’

Kopduel tijdens FC Groningen-Willem II, afgelopen zondag. Rianne Schorel: ,,De sport en de bonden moeten gaan nadenken over aanpassingen in het spel.” Ⓒ foto ANP/HH

In Engeland spreken steeds meer grote vedetten zich uit tegen koppen voor jeugdvoetballers. Wayne Rooney sloot zich onlangs aan, terwijl in ons land PSV en Ajax maatregelen nemen met lichtere ballen in de jeugdopleiding. ,,Eindelijk”, verzucht oud-prof Rianne Schorel.