Recordhoeveelheid sneeuw in westen van Japan

Volgens het Japanse weerbureau viel de meeste sneeuw in de prefecturen Shiga en Kyoto. Zo viel in Hikone in 24 uur tijd 68 centimeter en werd in Asago een pak van 70 centimeter gemeten. Sinds het begin van de metingen was op deze plekken in een etmaal nog nooit zoveel sneeuw gevallen.

Tegen de Japan Times vertelt een 44-jarige man dat hij op weg naar zijn werk in Hikone vast is komen te zitten tussen andere gestrande auto’s. „Ik sta al vier uur stil”, zegt hij tegen de krant. „Het is lang geleden dat ik zoveel sneeuw heb gezien”, laat een inwoner van Toyosato weten over het sneeuwdek van zo’n 60 centimeter.

De zware sneeuwbuien en gladde wegen houden nog tot en met dinsdag aan. Daarna gaat de temperatuur weer wat omhoog.