Woensdag weer grote treinstaking, vraagtekens rond Formule 1 in Zandvoort

„De treinen in het midden van het land moeten eerst weer op de plek komen waar ze zouden moeten zijn”, zegt woordvoerder Oscar van Elferen. „Daar gaat wat tijd overheen. Reizigers moeten daarom rekening houden met een langere reistijd, en moeten wellicht vaker overstappen. Ons advies is om de informatie goed in de gaten te houden. Het midden van het land is namelijk een belangrijk knooppunt.”

Dinsdagochtend was het station van Utrecht uitgestorven. De meeste reizigers wisten wel dat ze niet op het station moesten zijn om te kunnen reizen. De mensen die er wel rondliepen, waren vooral van de NS zelf, van de politie, andere ondernemingen op het station, van FNV, of gebruikten het station als doorgang. Toch waren er alsnog reizigers, vooral internationale, die echt waren gestrand en hulpeloos bij de informatieborden met duidelijke rode letters stonden.

Zandvoort

Het is niet bekend of er na woensdag, de vijfde actiedag van NS-personeel, ook nog wordt gestaakt. „We kunnen nog weinig zeggen wat er later in de week gebeurt”, zegt een woordvoerster van FNV Spoor dinsdagmiddag over de dagen na woensdag. Of er consequenties zullen zijn voor de Grand Prix van Zandvoort, de Formule 1-race in eigen land, is dan ook onzeker. FNV Spoor kan niet uitsluiten dat er acties zijn tijdens het evenement waar dagelijks meer dan 100.000 bezoekers worden verwacht, en van wie velen via het spoor naar de Noord-Hollandse badplaats komen. „Over het weekeinde kunnen we ook nog weinig zeggen”, meldt ze zegsvrouw.

Een woordvoerder van de NS laat weten geen rekening te houden met een staking tijdens het GP-weekeinde. „Het is uiteindelijk aan de bonden, maar laat ik het zo zeggen: ik heb geen signalen die daarop wijzen”, zegt Van Elferen. Ook de organisatie van de GP gaat daarvan uit. „Maar we monitoren de situatie, luisteren goed naar het nieuws en hebben contact met de betrokken partijen”, zegt een woordvoerder van het sportevenement.