LIVE Omtzigt: er wordt iets verborgen gehouden

Het eerste debat met de nieuwe Tweede Kamer is er een op staatsrechtelijk onontgonnen terrein vol politieke landmijnen. Nooit eerder werden verkenners in de formatie ter verantwoording geroepen voor hun fouten. Dat gebeurt ook met premier Mark Rutte (VVD) en ministers Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) in hun rol als Kamerlid.

Het is niet het enige opmerkelijke aan de situatie, waarin een gewoon Kamerlid, Pieter Omtzigt van het CDA, de partijleiders van VVD en D66 in hun hemd kan zetten. Wie heeft er immers voor gezorgd dat op het blaadje van verkenner Kajsa Ollongren (D66) over Omtzigt ’functie elders’ terechtkwam?

Ollongren had het blaadje vorige week onbeschermd onder haar arm kort nadat was gebleken dat ze corona had. Ook de onderhandelingsstijl van Hoekstra was een aandachtspunt op het blaadje. . Sindsdien kijken politieke kopstukken met argusogen naar elkaar.

Omtzigt, die al weken overwerkt thuis zit, was woensdagmiddag naar de Kamer gekomen voor zijn installatie. „Ik ben wel eens rustiger geweest dan nu”, gaf hij toe, al is hij blij dat hij weer geïnstalleerd wordt. Boosheid over de belediging voor de kiezers waarvan de verkenners volgens hem blijk hebben gegeven, kon hij niet onderdrukken. „De kiezers gaan over wie er hier geïnstalleerd worden als Kamerlid. Daar gaat géén verkenner over. Daar gaat géén ambtenaar over. Dit was een affront voor de Nederlandse kiezers. En ik had gedacht dat we daar binnen 24 uur opheldering over zouden krijgen wie dat gedaan had. Het feit dat we nu zeven dagen verder zijn betekent dat er ergens iets verborgen blijft.”

De komende tijd zal de populaire politicus opnieuw veel afwezig zijn om goed uit te rusten.

Volg het debat hieronder live via onze verslaggevers

