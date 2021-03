LIVE Verkennersgate: Kamer wil alle stukken openbaar

Kamervoorzitter Arib wil dat de stukken nu uiterlijk om 18.30 uur zijn aangeleverd. Als dat niet lukt, wordt het debat doorgeschoven naar donderdag. De aanloop naar het debat verloopt rommelig. De Kamer vraagt om meer stuken, die Ollongren en Jorritsma naar eigen zeggen niet kunnen leveren.

De gewraakte notitie waarop voor CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt een ’functie elders’ werd genoteerd, is inmiddels wél volledig verschenen. Daaruit blijkt ook dat VVD en D66 zich al opwarmden om het CDA erbij te halen als derde partij. „Persoonlijk contact MR (Mark Rutte) en SK (Sigrid Kaag) op punt verkenners en punt deelname kabinet door CDA”, zo valt te lezen. Bovendien blijkt dat GL ’graag’ wil aanschuiven.

PVV-leider Geert Wilders, die met steun van een Kamermeerderheid om openbaarmaking van de notitie had gevraagd, vindt de stukken die de Kamer nu heeft gekregen ’drie keer niks’. Hij had ook om gespreksverslagen gevraagd, aantekeningen en alle ambtelijke stukken. „We worden met een kluitje in het riet gestuurd. We moeten alles hebben. Anders krijgen we de onderste steen niet boven.”

Volgens ex-verkenner Ollongren kan zij echter niet meer stukken openbaar maken. „Dit zijn de stukken die wij hebben.” De overige stukken behoren toe aan de huidige verkenners Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66). De Kamer heeft hen gevraagd deze stukken alsnog te openbaren. Daaronder moeten niet alleen gespreksverslagen zijn, maar ook whatsapp-berichten, sms’jes, e-mails, gespreksverslagen en telefoonverslagen. Mogelijk wordt het debat uitgesteld naar donderdag.

De nieuwe Tweede Kamer zou woensdagmiddag debatteren over wat inmiddels ’verkennersgate’ is gaan heten. Nooit eerder werden verkenners in de formatie ter verantwoording geroepen voor hun fouten. Dat gebeurt ook nog met premier Mark Rutte (VVD) en ministers Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) in hun rol als Kamerlid.

Kajsa Ollongren hield vorige week haar aantekeningen onbeschermd onder haar arm kort nadat was gebleken dat ze corona had. Een fotograaf kon daardoor de notitie vastleggen. Daarop viel te lezen: ’positie Omtzigt, functie elders’. Dat suggereerde dat iemand van het kritische Kamerlid af wil. Ook de onderhandelingsstijl van Hoekstra was een aandachtspunt op het blaadje.

Kaag: nooit meer

Sindsdien kijken politieke kopstukken met argusogen naar elkaar. Ook tussen VVD en D66 lijkt de liefde enigszins bekoeld, getuige de woorden van Kaag. Zij zal nooit meer Rutte namens haar laten reageren. „Ik zal dat nooit meer laten gebeuren.”

Affront

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die al weken overwerkt thuis zit, was woensdagmiddag naar Den Haag gekomen voor zijn hernieuwde installatie als Kamerlid. „Ik ben wel eens rustiger geweest dan nu”, gaf hij toe, al is hij blij dat hij weer geïnstalleerd wordt. Boosheid over de belediging voor de kiezers waarvan de verkenners volgens hem blijk hebben gegeven, kon hij niet onderdrukken. „De kiezers gaan over wie er hier geïnstalleerd worden als Kamerlid. Daar gaat géén verkenner over. Daar gaat géén ambtenaar over. Dit was een affront voor de Nederlandse kiezers. En ik had gedacht dat we daar binnen 24 uur opheldering over zouden krijgen wie dat gedaan had. Het feit dat we nu zeven dagen verder zijn betekent dat er ergens iets verborgen blijft.”

’Buitengewoon ernstig’

Immers, zo redeneert Omtzigt: „Er ís geen notitie, iemand heeft deze notitie geschréven.” Het Twentse stemmenkanon hoopt alsnog te horen wie voor hem een ’functie elders’ heeft bedacht. „Het is een test om te kijken of er meer openheid komt. Die openheid is belangrijk, anders kunnen wij als Kamer niet goed functioneren.” Omtzigt noemt het ‘buitengewoon ernstig’ dat er iemand is die zich met zijn positie bemoeit. Hij hoopt dat tijdens het debat eerlijk wordt gemeld wie het heeft opgeschreven. „Het is aan mij niet verteld.”

Crisis

Door de ontplofte verkenningsfase is er meteen in het begin al wantrouwen in de formatie geslopen. Afgelopen week wezen betrokkenen van VVD, D66 en CDA naar elkaar als schuldigen. „Ik had graag een andere discussie gehad”, zegt Omtzigt. „We zitten midden in de coronacrisis, een gezondheidscrisis en een economische crisis. We hebben een wooncrisis. En een crisis tussen het vertrouwen in de overheid en de burger. En waar hebben we het over? Over het Kamerlid Omtzigt.” Zelf is hij overigens niet bij het debat aanwezig. „Ik heb geen zin in een debat over mijzelf in de achterste bankjes.”

