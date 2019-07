Tiener geschept tijdens sprint naar tram

Een opa met kleinkind en vriendinnetje stonden versteend na de harde klap. De man houdt hun handjes stevig vast. Onthutst: „Het was een jongen van misschien pas 14 jaar. Veel te jong. Hij zag de tram en stak ineens over. Voor die automobilist is het ook echt een drama. Hij kon geen kant op.”

De traumaheli werd opgeroepen, maar dat bleek overbodig. Het ongeval gebeurde pal naast de parkeerplaats van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. De ambulance had hem binnen een paar minuten richting het ziekenhuis.

De getuige vreesde echter met grote vrees. „Het zag er slecht uit. Ik heb er geen goed gevoel over. De klap was zo hard. Ik hoop maar dat die jongen er bovenop komt.”