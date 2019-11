’Verdachte bioscoopmoorden wil alles vertellen’

Dat meldt de advocaat van de verdachte aan De Stentor.

Vrijdag heeft hij zijn cliënt bezocht in de gevangenis in Scheveningen. Daar herstelt Ergün van de operatie die hij moest ondergaan omdat hij bij zijn aanhouding tweemaal in zijn been is geschoten.

Er is nog geen serieus verhoor geweest vanwege de operatie, zegt zijn advocaat. Eind november komt de de recherche uit Groningen naar Scheveningen voor een tweede verhoor. Volgens S. zal hij zijn volledige medewerking geven aan dat verhoor. ,,Hij zal alles vertellen wat hij weet.” De advocaat van S. weil er inhoudelijk nu nog niets over kwijt.

