ANALYSE Felle tegenstanders Franse hervormingen leunen op incorrecte beweringen Ook fabels zijn argument in verhitte pensioendiscussie

Door EVELINE BIJLSMA Kopieer naar clipboard

De voorgenomen pensioenhervorming van president Emmanuel Macron maakt heel wat los in Frankrijk, in de eerste plaats weerstand. In het debat duiken inmiddels de meest opmerkelijke alternatieven en tegenargumenten op. Dat een deel daarvan niet klopt, kan linkse politici en vakbonden niets schelen.