Duikboot-killer Peter Madsen getrouwd in cel

Op 19 december zijn de twee getrouwd, meldt Curpen. Sindsdien stroomt haar inbox vol boze reacties. Madsen is een notoire moordenaar en heeft levenslang gekregen in 2018 voor het vermoorden van de Zweedse journaliste Kim Wall. Hij had haar ook seksueel misbruikt. De moord gebeurde ’zeer bruut’ volgens de rechters.

Curpen (links) samen met een ander kopstuk van de ultralinkse oppositie, Alexei Devyatkin, met wie ze twee kinderen heeft. Ⓒ AFP

Madsen heeft het huwelijk met de Russische Curpen bevestigd, schrijft de BBC. „Maar ik zal geen toegang meer hebben tot internet, dus als je vragen hebt, kunnen jullie contact opnemen met haar via Facebook.”

’Meest empathische man ooit’

Kunstenares Curpen woont in de Finse stad Salo samen met een andere Rus, Alexei Devyatkin. De twee hebben twee jonge zonen. Haar huwelijk met Madson is geen onderdeel van het ’kunstproject’ This is not the Peter we knew, dat ze eerder lanceerde, bezweert Curpen tegenover BBC Russia.

Kim Wall (rechts) werd op zeer brute wijze vermoord. Ⓒ AFP, REUTERS | DE TELEGRAAF

„Mijn echtgenoot heeft een gruwelijk misdrijf begaan en hij is daarvoor gestraft. Echter, omdat ik hem ken, heb ik het exclusieve recht te kunnen zeggen dat ik gelukkig ben samen met de mooiste, slimste en meest getalenteerde, empathische en toegewijde man ooit.”

Ultralinkse groep

Curpen klaagt over talloze haatberichten op sociale media. Ze werkte voor Grani.ru, een Russisch oppositieplatform dat illegaal is verklaard. Bij een demonstratie van de ultralinkse Nationaal-Bolsjewistische Partij in 2012 werd ze gearresteerd.