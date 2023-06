Kinderen vinden gestolen kluis in water, eigenaar dolbij verrast

De kinderen vonden de kluis tijdens het zwemmen, meldt de politie uit Friesland op Facebook. De drie kregen de zware kluis niet uit het water en omdat ze het een bijzondere vondst vonden, besloten ze de politie te bellen.

Samen met agenten lukte het de kinderen om de kluis uit het water te halen. De agenten herinnerden zich dat er kortgeleden een inbraak was in Sint Nicolaasga en besloten contact op te nemen met het slachtoffer van die inbraak. De kinderen en agenten gingen naar dat slachtoffer toe en die herkende de spullen waarna diegene de spullen terugkreeg. „Het slachtoffer was hier erg blij mee.”

Om de kinderen te bedanken, gaf de politie ze een ijsje. „Hulde aan de drie toppers!” besluit het bericht.