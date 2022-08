Politie schiet op gewapende man in Nijmegen

Premium Binnenland

Kat Pip overleeft 10 kogels in kopje: ’Als levende schietschijf gebruikt’

„Ze hebben onze Pip gewoon als levende schietschijf gebruikt. Ergens vastgezet of vastgebonden, om er vervolgens met een luchtbuks meerdere malen op te schieten. Anders kan zo’n beest nooit dertien kogeltjes in zijn lichaam hebben. Want beschiet je een kat één keer, dan is íe natuurlijk meteen weg.”...