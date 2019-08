Kat smokkelt mobieltjes gevangenis in

De kat had een pakketje aan zijn halsband met daarin twee mobieltjes, drie simkaarten en een oplader. Nadat hij was gezien, zetten bewakers de achtervolging in. Ze wisten het dier uiteindelijk te vangen in een riool waar hij in was gevlucht. Zodra hij van het pakketje was ontdaan, wist de kat te ontsnappen.

Het was niet de eerste keer dat er spullen via een kat deze gevangenis werden binnengesmokkeld. Eerder dit jaar werden bij een kat twee mobieltjes aangetroffen en bij een andere kat een oplader, een telefoon en een pakketje marihuana.

Voorheen werden ook drugs de gevangenis binnengebracht via duiven.