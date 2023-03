President Taiwan aangekomen in VS, China dreigt met stevige reactie

China, dat Taiwan beschouwt als een afvallige provincie, heeft gedreigd met een stevige reactie als Tsai in de VS een ontmoeting heeft met Kevin McCarthy, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Beijing ziet de tussenstop als een provocatie en laat weten dat een ontmoeting tussen McCarthy en Tsai „de vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan kapot zou maken.”

Tsai liet voor haar vertrek weten zich niets aan te trekken van deze „druk van buiten.” „We zijn kalm en zelfverzekerd, we zullen wijken noch provoceren. Taiwan zet stappen op het pad naar vrijheid en democratie en trekt de wereld in. Dat pad is moeizaam, maar Taiwan staat niet alleen”, aldus de president.

Tsai blijft enkele dagen in New York en zal op de terugweg een tussenstop maken in Los Angeles. De verwachting is dat zij in Californië McCarthy zal ontmoeten, maar beide landen hebben daar niets over bevestigd.