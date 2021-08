Barbie onder vuur door ’inclusieve’ Tokyo 2020-collectie: ’Ik koop er geen meer voor mijn dochters’

Mattel, het bedrijf achter Barbie, heeft voor de nieuwe collectie samengewerkt met het Internationaal Olympisch Comité en de organisatoren van Tokyo 2020. De collectie omvat vijf poppen die de vijf nieuwe sporten weerspiegelen van het Olympisch programma: honkbal/softbal, sportklimmen , karate, skateboarden en surfen.

Vorige maand werd reclame gemaakt voor de poppen toen de Olympische Spelen aan de gang waren. Maar ondanks een poging om „inclusief en innovatief” te zijn, slaat Mattel de plank mis. Want al snel viel het de mensen op dat er geen Aziatische Barbie te zien is in de collectie. Op Twitter en Instagram delen verschillende gebruikers nu hun teleurstelling.

„Ik zal geen Barbie-poppen meer kopen voor mijn twee dochters”, klinkt het onder andere bij Mai Xiong, ambtenaar in Michigan Macomb County. Talloze gebruikers vroegen zich ook af hoe Mattel een Aziatische Barbie zou kunnen vergeten zijn aangezien de spelen georganiseerd werden in Tokio, een Aziatische stad, waar ook verschillende sporters van Aziatische afkomst dit jaar medailles haalden tijdens de spelen.