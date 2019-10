Doden en gewonden bij aardbeving Filipijnen

Bewoners van het getroffen gebied renden tijdens de beving uit angst de straat op. De schokken hielden ongeveer een minuut aan. „De gebouwen bewogen niet alleen, ze schudden”, zei een lokale dokter in Tulunan, een dorp op zo’n 25 kilometer van het epicentrum, tegen AFP. Een aantal minder krachtige naschokken volgden later op de dag. Veel mensen durven gebouwen niet meer in uit angst voor instortingen.

Reddingsdiensten zijn dinsdagavond lokale tijd nog druk in de weer om de schade in het gebied in kaart te brengen. De regio was herstellende van een aardbeving op 16 oktober, die had een kracht van 6,4. Toen kwamen vijf mensen om en raakten tientallen gebouwen beschadigd.