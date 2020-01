In Bermuda driehoek gezonken schip na 100 jaar weer opgedoken

Op 29 november 1925 verliet stoomschip Cotopaxi de haven van Charleston (South Carolina) om koers te zetten richting de Cubaanse hoofdstad Havana.

„Tijdens de routinetrip moet er iets gebeurd zijn, want begin december werd vanaf het schip een noodsignaal verstuurd”, aldus maritiem bioloog Michael Barnette. „Dat was het laatste wat ooit van het schip en de 32 passagiers vernomen werd. De Cotopaxi kwam nooit aan op bestemming, er werd nooit een wrak gevonden, geen reddingboten, geen lichamen… Niets. Het schip was gewoon van de aardbodem verdwenen.”

Op dat moment bevond het stoomschip zich in de Bermudadriehoek.

De SS Cotopaxi was decennialang het onderwerp van complottheoriën. In de film ‘Close encounters of the third kind’ liet regisseur Steven Spielberg het door aliens in de Gobi-woestijn droppen.

Ondanks de complotten, de legende en zoekacties werd het schip nooit gevonden.

Tot nu, want Barnette en zijn team hebben het wrak gelokaliseerd. Op een kleine 60 kilometer voor de kust van St Augustine (Florida). „Het noodsignaal werd destijds opgevangen in Jacksonville”, zo blijkt volgens Barnette uit documenten in een Londens archief. „In koloniale tijden bevond zich in dat gebied een bloeiende haven, waardoor het water er nu nog vol ligt met scheepswrakken. De meeste daarvan dateren uit de zestiende en de zeventiende eeuw. Daardoor dachten we nooit dat ook de Cotopaxi erbij kon liggen.”

„Volgens onze berekeningen moest het schip daar 1 december 1925 in de buurt geweest tijdens een zware storm. En die calculaties bleken correct: een wrak dat al jaren omschreven wordt als Bear Wreck, blijkt de Cotopaxi te zijn. Er werd onder meer een klep gevonden die gemaakt werd door het bedrijf dat het stoomschip maakte”, besluit Barnette. „Het schip lag dus al die jaren recht onder onze neus.”