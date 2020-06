Rietveldhuis decor voor Spakenburgse diva’s

Vrouwen in Spakenburgse kledingdracht worden vaak traditioneel gefotografeerd op historische locaties. Dat kan best wat hipper, bedachten Hans Lemmerman en Inge van Run van theateratelier Het Wilde Oog. „We willen hedendaagse kunst combineren met de Spakenburgse traditie.”

Het project ’Spakenburgse Diva’s’ begon ooit met drie vaste dames, drie schoonzussen. Een van de vrouwen is inmiddels overleden, één woont in een verzorgingshuis wegens een lichte vorm van Alzheimer, de derde vrouw heet Hendrikje Kuis en is inmiddels 84 jaar oud. Zij is vorige week door ons gefotografeerd in Utrecht.

„Ze is in kleding van de zwaarste rouw op de foto gegaan, dus ze was helemaal in het zwart”, vertelt Lemmerman. Dat had twee redenen. Ten eerste omdat de gebruikelijke klederdracht veel te veel kleuren heeft voor De Stijl. Zwart past dan wel weer bij het thema. Ten tweede omdat dit de laatste foto is in het kunstproject.

„We nemen afscheid van haar en is dus in de rouw. Maar het kostuum draagt ze normaal gesproken alleen als een man of kind overlijdt. Haar man is inmiddels overleden, voor haar betekende deze dag in zwarte kleding dat haar man de hele dag bij haar was.”

De foto’s zijn normaal gesproken heel strak, maar ook humoristisch. „Dat was bij deze laatste foto wel wat moeilijker, maar we hebben toch geprobeerd om streng met iets speels te combineren.”

De afgelopen twintigjaar werden de vrouw geregeld gefotografeerd, soms eens per maand. Hans vertelt vrolijk: „We kwamen overal met de dames, voor hen was het echt een dagje uit. Wij bedachten waar we naartoe gingen en het thema. Veel gemeentes wilden gelukkig graag meewerken. Het is uiteindelijk echt een tijdsmonument geworden met duizenden foto’s.”

Het project wil bereiken dat mensen anders naar de vrouwen in klederdracht kijken. „Ze kunnen best moderne kleding aantrekken, maar willen uitdragen dat ze trots zijn op hun dorp en de provincie Utrecht. Het is een lifestyle en ik zie ze dan ook als stijliconen.”

Bedoeling is dat de foto’s in het Centraal Museum komen te hangen. Kunststroming De Stijl is overigens deze week uit de nieuwe Canon van Nederland gehaald. „Dit zou dan juist weer een mooie tentoonstelling zijn die aandacht aan deze stroming besteedt. Rietveld kwam uit Utrecht, dus dat past.”

De andere Rietveldpanden waar is gefotografeerd staan aan de Erasmuslaan en de Breitnerlaan.

Overigens was woensdag de geboortedag van Gerrit Rietveld, op 24 juni 1888, en vandaag, 25 juni, is zijn sterfdag. De ontwerper overleed in 1964.

Momenteel is de tentoonstelling Spakenburgse Diva’s te zien in het Mondriaanhuis in Amersfoort tot 25 oktober.